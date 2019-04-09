2019-04-09T09:00:04+03:00
Происшествия

В Самарской области поезд протаранил выехавший на ж/д переезд грузовой автомобиль

К счастью, авария обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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У грузовика могли отказать тормозаУ грузовика могли отказать тормозаФото: Архив "КП"
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В понедельник, 8 апреля, около 11:35 на железнодорожном переезде в Самарской области произошло ДТП. Там на участке перегона Жигули — Томылово поезд протаранил грузовой автомобиль.

- Водитель грузовика нарушил ПДД. Он выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В итоге это привело к столкновению с составом, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Во многом благодаря машинисту, который применил экстренное торможение и смягчил удар. Как отмечают в КбшЖД, авария не повлияла на движение других поездов. А этот состав продолжил движение после того, как машину убрали с путей.

Между тем в Куйбышевской транспортной прокуратуре выяснили, что причиной ДТП могла стать неисправность грузовой машины. По предварительной информации, водитель авто заметил запрещающий сигнал светофора, но у него не сработали тормоза, поэтому он и выехал на переезд. В настоящее время детали случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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