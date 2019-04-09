В Новокуйбышевске мужчина зарезал свою знакомую и ударил себя ножом, пытаясь избежать наказания

СЕГОДНЯ 10:08 2019-04-09T11:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 апреля, в Новокуйбышевске было совершено преступление. Там зарезали 36-летнюю местную жительницу. Ее тело обнаружили в квартире дома на улице Егорова.

- По имеющейся информации, там живет родственница погибшей. Потерпевшая ключ у нее взяла, чтобы там переночевать. Ее обнаружили на кровати, простыня в крови, руки уже чернеть начали, судя по ногтям - сопротивлялась. Ножевое ранение было в области живота, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

В СУ СК региона рассказали, что по факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен - знакомый жертвы, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.

- Ножевое ранение причинил в ходе распития спиртных напитков, а затем, с целью избежания уголовной ответственности, ударил себя ножом в брюшную полость. Сейчас подозреваемый находится в больнице, - прокомментировали samara.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Злоумышленнику сейчас избрана мера пресечения в видео подписки о невыезде. Правоохранители продолжают расследование.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Кровь текла ручьем по подъезду: жильцы дома на Осипенко около часа боялись выйти из квартир, опасаясь, что неадекватный мужчина набросится на них с ножом 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU