В Самарской области предложили запретить снижение величины прожиточного минимума

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-09T13:45:30+03:00

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В Самарской области предложили установить запрет на снижение величины прожиточного минимума. С такой инициативой выступил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

- Внес два законопроекта: федеральный и региональный, которые запрещают снижать прожиточный минимум по сравнению с тем, что был установлен в предыдущем квартале. Может, кто не в курсе, но прожиточный минимум, считаемый от потребительской корзины, у нас не только повышается, но и снижается. А от него пособия и МРОТ, - отметил парламентарий.

Слова депутата подтверждают и данные о прожиточном минимуме в Самарской области в 2017-2018 годах. К примеру, во втором квартале 2017 года он составлял 10085 рублей на душу населения, а в четвертом квартале снизился на 685 рублей. В третьем квартале 2018 года этот показатель подрос до 10129 рублей, но затем опять понизился — на 347 рублей.

Чтобы избежать уменьшения величины прожиточного минимума, а равно и снижения уровня благосостояния жителей, Михаил Матвеев предложил внести изменения в закон. Самарская губернская дума рассмотрела предложение депутата и постановила принять поправки. В ближайшее время документ отправят губернатору Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU