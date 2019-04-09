2019-04-09T14:34:46+03:00
Общество

В Самаре на Ново-Садовой провалилась в яму грузовая «Газель»

Машина ушла под землю задним колесом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Роман КабуловФото: Роман КабуловФото: vk.com
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Проснувшиеся после зимы дорожные черви снова подъели асфальт на самарских дорогах. На этот раз приличный кусок дорожного полотна «исчез» на улице Ново-Садовой. Яма уже поймала свою, возможно, не первую, но довольно крупную жертву. Сегодня, 9 апреля, в нее угодила грузовая «Газель».

- «Газель» провалилась в яму возле торгового центра «Голд». Под землю ушло заднее правое колесо грузовика. При этом машина была пустая, без груза, - поделились в соцсетях очевидцы ЧП.

По словам местных жителей, эта яма возле торгового центра появилась уже около недели назад, но заделать ее пока никто не спешит.

Грузовик застрял в яме задним правым колесом Фото: vk.com

Грузовик застрял в яме задним правым колесомФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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