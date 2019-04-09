2019-04-09T18:15:40+03:00
Общество

Жители Самарской области сообщают о массовой гибели рыб и раков в водоемах

Мертвую рыбу находят на реках Татьянка, Каменка, Чапаевка и других
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Ренат Галимов / Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской областиФото: Ренат Галимов / Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской областиФото: vk.com
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В минувшие выходные после схода снега любители речных трофеев устремились на водоемы Самарской области. Однако многих из них ждал неприятный сюрприз — на поверхность сразу нескольких рек всплыла мертвая рыба.

- За 4 года вижу такое впервые. Поселок Гранный, дача на берегу озера, - написал в соцсети житель региона, опубликовав фото с мертвой рыбой.

По словам рыбаков, подобную картину можно наблюдать на реках Чапаевка, Татьянка и Каменка. Как утверждают подводные охотники, гибнет не только рыба, но и раки. Так, недавно мертвые раки были замечены на слиянии рек Волга и Сок. Чем вызвана массовая гибель рыб и раков в самарских водоемах, пока не известно. Сами рыбаки «грешат» на сбросы различных нечистот или на нехватку кислорода из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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