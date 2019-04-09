2019-04-09T18:22:18+03:00
Общество

В Самаре на дублере возле ТЦ «Московский» образовался провал

На месте провала уже установили специальные знаки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей СпиридоновФото: Андрей СпиридоновФото: Twitter.com
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В Самаре на дублере Московского шоссе провалился асфальт. Под землю начала уходить часть дорожного полотна в районе торгового центра «Московский».

- Провал образовался возле ливневки на Московском шоссе по направлению к поселку Мехзавод, - сообщил на своей странице в Твиттере заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Чиновник отметил, что магистраль находится на гарантии у компании «СамараТрансСтрой». Именно она реконструировала Московское шоссе в рамках подготовки к ЧМ-2018. И теперь ей придется устранять провал. Пока же сотрудники ГКП «АСАДО» установили перед образовавшейся ямой знаки, предупреждающие автомобилистов о необходимости объезда этого участка.

Фото: АСАДО Фото: Twitter.com

Фото: АСАДОФото: Twitter.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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