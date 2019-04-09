2019-04-09T16:56:58+03:00
Общество

Бесплатные парковки в центре Самары предложили сделать только возле школ и детсадов

По мнению главы города, эта мера поможет освободить территории больниц и объектов культуры от «засилья» машин
Анастасия ФИЛАТОВА
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Власти Самары хотят упростить перемещение транспорта в центре городаВласти Самары хотят упростить перемещение транспорта в центре городаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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Глава Самары Елена Лапушкина предложила внести изменения в региональный закон об организации дорожного движения. В частности, она выступила с инициативой сократить число мест, где возможна бесплатная парковка. Так, сейчас в исторической части Самары расположено более 40 общеобразовательных учреждений, 12 библиотек, 9 театров, 11 музеев, более 10 объектов, где размещены органы государственной власти и местного самоуправления. Возле них, а также около медучреждений, распространяется запрет на платную парковку.

- Учитывая рост автомобилей и инфраструктуру в исторической части города, наблюдается несоответствие числа имеющихся парковочных мест и фактической потребности в них. Чтобы обеспечить наличие свободных мест в центре города, необходимо снять запреты на платную парковку возле культурных и медицинских учреждений, - отметила глава города.

В связи с этим Елена Лапушкина предложила внести изменения в закон и ограничить число мест, где запрещается платная парковка, только школами и детскими садами. С других же социально-культурных объектов она предлагает снять данный запрет. По ее словам, посетители культурных и спортивных учреждений смогут воспользоваться бесплатной парковкой в праздничные и выходные дни, а в будни — за установленную плату. Свое предложение глава города направила в Самарскую губернскую думу. В ближайшее время эту инициативу рассмотрят депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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