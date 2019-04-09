Около Шоколадной фабрики в Самаре водитель сбил пожилую женщину и сбежал
Отмечается, что пенсионерка переходила дорогу на красный свет
На дороге образовалась пробка
Изменить размер текста:
Вечером 9 апреля в Самаре на проспекте Кирвоа в районе "шоколадки" образовалась пробка из-за ДТП. Движенние затруднено по полосе движения в сторону улицы Стара-Загора, здесь стоят автомобили.
- Водитель сбил бабушку, которая переходила дорогу на красный свет, - сообщили очевидцы. - Потом он выскочил из машины и сбежал. Возможно, был пьян.
Комментаторы в соцсетях осудили пешехода, которая торопилась перейти дорогу, нарушив правила и даже пожалели водителя, которому теперь предстоит отвечать за свои действия. В подробностях случившегося разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU