2019-04-09T20:43:16+03:00
Происшествия

Около Шоколадной фабрики в Самаре водитель сбил пожилую женщину и сбежал

Отмечается, что пенсионерка переходила дорогу на красный свет
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На дороге образовалась пробкаНа дороге образовалась пробка
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Вечером 9 апреля в Самаре на проспекте Кирвоа в районе "шоколадки" образовалась пробка из-за ДТП. Движенние затруднено по полосе движения в сторону улицы Стара-Загора, здесь стоят автомобили.

- Водитель сбил бабушку, которая переходила дорогу на красный свет, - сообщили очевидцы. - Потом он выскочил из машины и сбежал. Возможно, был пьян.

Комментаторы в соцсетях осудили пешехода, которая торопилась перейти дорогу, нарушив правила и даже пожалели водителя, которому теперь предстоит отвечать за свои действия. В подробностях случившегося разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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