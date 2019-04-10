Зарплата толком не выросла: травматолог из Тольятти выложил расчетки за март

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-10T11:53:40+03:00

Врачу пообещали увеличить зарплату до средней – до 40 тысяч рублей. Фото: соцсети

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Травматолог из Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Карчинский рассказал, какую зарплату получил за март. Его зарплата выросла, но не намного.

- Как и обещал, выкладываю расчетный лист за март. Заработная плата подросла до 22 225 рублей, - написал Карчинский на своей странице ВКонтакте. – Кроме этого, в расчетке указаны отпускные за 2 недели в апреле 13 307 руб. Норма часов за месяц выработана на ставку.

Напомним, в феврале травматолог получил почти 14 тысяч рублей – при том, что он работал каждую неделю по пять дней и по 5-6 раз оставался на суточных дежурствах. Так Алексей обратил внимание на несоответствие реальной зарплаты врачей со средней. Пост врача вызвал широкий резонанс. Алексея Карчинского пригласил на встречу министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Там врачу пообещали увеличить зарплату до средней – до 40 тысяч рублей.

После зарплаты за март стало понятно, что до среднего уровня еще далеко.

- Тенденция к увеличению зарплаты появилась. Но не похоже на то, что средняя зарплата по году дотянет до 40 тысяч рублей. Время покажет, - прокомментировал Карчинский.

В интервью "КП"-Самара" врач рассказал: на увеличение зарплаты в бюджете нет средств.

- Я хочу понять, где пропадают эти деньги - на уровне больницы или где-то выше, - признался Алексей Карчинский.

Ранее появилась информация, что травматолог возглавил самарское отделение межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей». Так Алексей Карчинский хочет помогать другим врачам отстаивать свои права.

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ИСТОЧНИК KP.RU