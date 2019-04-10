Стала известна дата открытия Ботанического сада в Самаре

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-10T14:40:29+03:00

Сад с августа 2017 года закрыт на реконструкцию

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Совсем скоро жители и гости Самары смогут прогуляться по обновленному Ботаническому саду. Его хотят открыть для посещения уже в мае.

- Сейчас рабочие занимаются расчисткой дорожек и прилегающей к ним территории, - рассказали в пресс-службе Самарского университета.

Напомним, что Ботанический сад закрыли на реконструкцию в августе 2017 года. За это время там привели в порядок дамбу Нижнего пруда, обновили пешеходные дорожки, а также обустроили новый вход на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля. Парк планировали открыть еще в 2018 году, но эту дату пришлось перенести.

ИСТОЧНИК KP.RU