Стала известна дата открытия Ботанического сада в Самаре
Сад с августа 2017 года закрыт на реконструкцию
Уже скоро самарцы смогут прогуляться по обновленному садуФото: Елена ВАЛИЕВА
Изменить размер текста:
Совсем скоро жители и гости Самары смогут прогуляться по обновленному Ботаническому саду. Его хотят открыть для посещения уже в мае.
- Сейчас рабочие занимаются расчисткой дорожек и прилегающей к ним территории, - рассказали в пресс-службе Самарского университета.
Напомним, что Ботанический сад закрыли на реконструкцию в августе 2017 года. За это время там привели в порядок дамбу Нижнего пруда, обновили пешеходные дорожки, а также обустроили новый вход на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля. Парк планировали открыть еще в 2018 году, но эту дату пришлось перенести.
ИСТОЧНИК KP.RU