Шел не по «зебре»: в Самаре под колеса Toyota угодил 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-10T16:28:44+03:00

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Во вторник, 9 апреля, около 17:30 на в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 43-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по дублеру улицы Антонова-Овсеенко со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Ивана Булкина, сбил 12-летнего мальчика. Подросток пересекал улицу Карбышева вне пешеходного перехода, - рассказали полицейские.

В результате происшествия мальчик получил травмы. После оказания необходимой помощи медики направили его на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU