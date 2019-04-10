Шел не по «зебре»: в Самаре под колеса Toyota угодил 12-летний мальчик
Во вторник, 9 апреля, около 17:30 на в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 43-летний водитель автомобиля Toyota, двигаясь по дублеру улицы Антонова-Овсеенко со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Ивана Булкина, сбил 12-летнего мальчика. Подросток пересекал улицу Карбышева вне пешеходного перехода, - рассказали полицейские.
В результате происшествия мальчик получил травмы. После оказания необходимой помощи медики направили его на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU