Бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру футболиста

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-10T16:50:40+03:00

Он будет выступать за московский «Гефест» в любительской лиге

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Бывший футболист и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру игрока. Он будет выступать за ФК «Гефест» в высшем дивизионе северной лиги ЛФЛ Москвы – это любительский чемпионат. Информация об это опубликована в Инстаграме футбольного клуба.

- Официально: Андрей Тихонов - в «Гефесте»! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включен в официальную заявку нашей команды. Уже в ближайшей принципиальной игре против «Динамо» должен состояться дебют. Добро пожаловать в «Гефест», Андрей Валерьевич! - говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «КС» с 2000 по 2004 год и в 2008 году. Главным тренером самарской команды Тихонов был в сезоне 2017-2018. За это время он вывел «Крылья» из ФНЛ в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU