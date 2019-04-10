2019-04-10T16:50:40+03:00
Спорт

Бывший игрок и тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру футболиста

Он будет выступать за московский «Гефест» в любительской лиге
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Главным тренером самарской команды Тихонов был в сезоне 2017-2018.Главным тренером самарской команды Тихонов был в сезоне 2017-2018.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Бывший футболист и главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов возобновил карьеру игрока. Он будет выступать за ФК «Гефест» в высшем дивизионе северной лиги ЛФЛ Москвы – это любительский чемпионат. Информация об это опубликована в Инстаграме футбольного клуба.

- Официально: Андрей Тихонов - в «Гефесте»! Сегодня один из самых любимых футболистов для миллионов российских болельщиков был включен в официальную заявку нашей команды. Уже в ближайшей принципиальной игре против «Динамо» должен состояться дебют. Добро пожаловать в «Гефест», Андрей Валерьевич! - говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Тихонов выступал за «КС» с 2000 по 2004 год и в 2008 году. Главным тренером самарской команды Тихонов был в сезоне 2017-2018. За это время он вывел «Крылья» из ФНЛ в РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Самара Арена – сложный объект». Министр спорта РФ рассказал о передаче стадиона региону
Не жгите мусор на дачах: в Самарской области вводится особый противопожарный режим
Полицейские объявили в розыск мужчину, избившего пенсионера МВД из Сызрани
Шел не по «зебре»: в Самаре под колеса Toyota угодил 12-летний мальчик
Будьте осторожны: в Самаре на Ново-Садовой отключились светофоры
В Самаре на фабрике-кухне проведут противоаварийные работы за 232,4 млн рублей
Регоператор по вывозу мусора открывает в Самаре новые центры обслуживания
Тольяттинская пловчиха завоевала серебряную медаль на чемпионате России
Стала известна дата открытия Ботанического сада в Самаре
В Тольятти KIA на полном ходу влетела в бетонный столб и опрокинулась
«Сызрань-2003» уступила дома «Нефтехимику» в возобновившемся чемпионате ПФЛ
В Сызрани из-за прорыва теплотрассы провалился асфальт и грунт
«Крыльям Советов» запретили регистрировать новых футболистов из-за жалоб двух экс-игроков
В самарской военчасти похитили пайки на 7 млн рублей
Первым телеканал «ПОБЕДА» включил в свою ТВ–сеть «Ростелеком»
В Самарской области будут судить наркобанду, которая «заработала» более 5 млн рублей
С начала 2019 года клещи покусали уже 8 самарцев
Для Волгаря собираются купить автоматизированный пункт мониторинга воздуха за 20 млн рублей
Самарский рапирист выиграл «золото» на первенстве мира по фехтованию
В Самаре на матче «Крылья Советов» - «Рубин» диктора впервые заменит робот