2019-04-11T09:49:03+03:00
Общество

Дмитрий Азаров представил в Москве уникальные наработки региона по развитию кадрового потенциала

Губернатор рассказал, как в Самарской области реализуются системы наставничества и поощрения специалистов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Москве проходит ХХ Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В ней принимает участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он представил там уникальные наработки региона по развитию кадрового потенциала.

- Сейчас в Самарской области разрабатывается проект «Кадросфера». В этом принимают участие участники и призеры конкурса «Лидеры России». Цель проекта — объедение всех действующих кадровых резервов региона. Крупнейшие предприятия области уже дали свое согласие обучать людей в этом проекте. Сегодня мы эту базу наполняем как претендентами, так и вакансиями. Пройти регистрацию может любой желающий, – отметил Дмитрий Азаров.

Также самарский губернатор рассказал о других проектах, которые успешно действуют в регионе. В частности, это программы работы с одаренной молодежью от 14 до 30 лет в сфере науки, техники, технологии - «Взлет», «Полет» и «Орбита». Все они взаимосвязаны и дополняют друг друга. На данный момент в эти проекты вовлечены более 5 тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей, преподавателей вузов и 20 ведущих предприятий региона.

- За каждым участником программы закрепляется наставник, который все последующие годы до его поступления в университет с ним работает. На оплату этой работы мы выделяем деньги из областного бюджета, – рассказал Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона рассказал о системе поощрения педагогов, которые готовят учеников, достигающих высоких результатов на олимпиадах. Им положены доплаты. Также разрабатывается система дополнительной мотивации и в сфере среднего профессионального образования. Власти региона планируют начать премировать победителей и призеров чемпионатов по профмастерству. Запустить эту систему должны уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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