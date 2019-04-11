В Самаре на проспекте Металлургов провалился асфальт

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-11T11:32:03+03:00

Заботливые горожане обозначили провал картонными коробками, чтобы туда не угодили автомобилисты

Изменить размер текста: A A

В Самаре образовался очередной провал на проезжей части. На этот раз начал уходить под землю асфальт на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. По словам горожан, дыра прямо посреди дороги появилась в среду, 10 апреля.

- Еще с утра ничего не было. Провал, наверное, днем образовался. К вечеру дыра заметно больше стала, - сообщают местные жители в соцсетях.

Чтобы автомобилисты не угодили в этот провал, небезразличные люди обозначили его картонными коробками. В Самарских коммунальных системах пообещали, что проверят место происшествия, чтобы определить не было ли там утечки на их линии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Затоплены тоннели, облезли фасады. Почему объекты, построенные в Самаре к ЧМ-2018, не смогли пережить зиму? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU