В Самаре на проспекте Металлургов провалился асфальт
В Самаре образовался очередной провал на проезжей части. На этот раз начал уходить под землю асфальт на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. По словам горожан, дыра прямо посреди дороги появилась в среду, 10 апреля.
- Еще с утра ничего не было. Провал, наверное, днем образовался. К вечеру дыра заметно больше стала, - сообщают местные жители в соцсетях.
Чтобы автомобилисты не угодили в этот провал, небезразличные люди обозначили его картонными коробками. В Самарских коммунальных системах пообещали, что проверят место происшествия, чтобы определить не было ли там утечки на их линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU