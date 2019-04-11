2019-04-11T11:32:03+03:00
Общество

В Самаре на проспекте Металлургов провалился асфальт

Заботливые горожане обозначили провал картонными коробками, чтобы туда не угодили автомобилисты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Дмитрий ЕмельяновФото: Дмитрий ЕмельяновФото: vk.com
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В Самаре образовался очередной провал на проезжей части. На этот раз начал уходить под землю асфальт на пересечении проспекта Металлургов и улицы Строителей. По словам горожан, дыра прямо посреди дороги появилась в среду, 10 апреля.

- Еще с утра ничего не было. Провал, наверное, днем образовался. К вечеру дыра заметно больше стала, - сообщают местные жители в соцсетях.

Чтобы автомобилисты не угодили в этот провал, небезразличные люди обозначили его картонными коробками. В Самарских коммунальных системах пообещали, что проверят место происшествия, чтобы определить не было ли там утечки на их линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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