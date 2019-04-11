В Самарской области иностранец, сидя в колонии, склонял осужденных к терроризму
В Самарской области сотрудники ФСБ выявили еще одного сторонника террористов. Мужчина, находясь в колонии, склонял осужденных к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ.
- Мужчина является выходцем из одной из республик Средней Азии и сторонником радикального ислама. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за убийство из корыстных побуждений, сопряженном с похищением человека, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
По данным правоохранителей, иностранец, сидя в колонии, уговаривал осужденных и следственно-арестованных принять участие в деятельности террористической организации после их освобождения из мест лишения свободы. В феврале в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Сейчас его расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU