2019-04-11T11:34:09+03:00
Происшествия

В Самарской области иностранец, сидя в колонии, склонял осужденных к терроризму

Мужчина отбывает наказание за убийство и похищение человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сторонника террористов среди сидельцев выявили сотрудники ФСБСторонника террористов среди сидельцев выявили сотрудники ФСБФото: Архив "КП"
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В Самарской области сотрудники ФСБ выявили еще одного сторонника террористов. Мужчина, находясь в колонии, склонял осужденных к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ.

- Мужчина является выходцем из одной из республик Средней Азии и сторонником радикального ислама. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за убийство из корыстных побуждений, сопряженном с похищением человека, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным правоохранителей, иностранец, сидя в колонии, уговаривал осужденных и следственно-арестованных принять участие в деятельности террористической организации после их освобождения из мест лишения свободы. В феврале в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Сейчас его расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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