Смертельное ДТП: на трассе М-5 под Тольятти «Газель» влетела в грузовик дорожной службы
Утром в четверг, 11 апреля, на 984 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Там фургон врезался в грузовик дорожной службы.
- В районе Зеленовки грузовая «Газель» на большой скорости протаранила машину дорожников и протащила ее еще 10 метров. После удара кабина «Газели» оказалась полностью смята, - сообщает «Патруль Тольятти».
В результате случившегося водитель фургона получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Чтобы извлечь его тело из покореженной кабины, понадобилась помощь спасателей. Эта авария серьезно осложнила движение по трассе. В настоящее время причины и все детали случившегося устанавливают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU