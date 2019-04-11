Смертельное ДТП: на трассе М-5 под Тольятти «Газель» влетела в грузовик дорожной службы

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-11T15:06:05+03:00

От удара фургону смяло всю кабину. Водитель погиб на месте

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Утром в четверг, 11 апреля, на 984 км трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе произошла смертельная авария. Там фургон врезался в грузовик дорожной службы.

- В районе Зеленовки грузовая «Газель» на большой скорости протаранила машину дорожников и протащила ее еще 10 метров. После удара кабина «Газели» оказалась полностью смята, - сообщает «Патруль Тольятти».

В результате случившегося водитель фургона получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Чтобы извлечь его тело из покореженной кабины, понадобилась помощь спасателей. Эта авария серьезно осложнила движение по трассе. В настоящее время причины и все детали случившегося устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU