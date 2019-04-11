СЕГОДНЯ 16:27 2019-04-11T16:28:55+03:00

Монумент «Ракетный двигатель НК-33» появился на аллее рядом с ДК «Чайка» в поселке Управленческий, где и жил великий конструктор Николай Кузнецов.

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11 апреля в Самаре открыли памятник двигателю НК-33. Это жидкостный ракетный двигатель, он спроектирован для первой ступени ракетно-космического комплекса, предназначенного для полета человека на Луну. Двигатель разработан в опытном конструкторском бюро Николая Кузнецова.

- Появление НК-33 стало мощным техническим прорывом в отечественном ракетном двигателестроении, - говорится в пояснении около монумента.

Правда, советская программа по освоению Луны так и не была внедрена. Двигатели НК-33 купили американцы и использовали их на своих ракета-носителях. Тогда лунную программу решили закрыть, а двигатели НК-33 постановили уничтожить. Однако Кузнецов распорядился спрятать свое детище.

Монумент «Ракетный двигатель НК-33» появился на аллее рядом с ДК «Чайка» в поселке Управленческий, где и жил великий конструктор. Памятник полностью воссоздает опытный образец двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU