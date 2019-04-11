2019-04-11T16:29:02+03:00
Общество

Улыбнулась удача: супруги из Самарской области выиграли в лотерею 1 миллион рублей

Семья планирует потратить деньги на покупку лодки и на пристрой к дому
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СтолотоФото: Столото
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Супруги из Самарской области стали обладателями 1 миллиона рублей. Такую большую сумму они выиграли в лотерею. Это был праздничный тираж в честь 8 марта.

- Мы участвуем в лотереях уже около 2 лет. Перед Международным женским днем тоже решили испытать удачу и купили 4 лотерейных билета. Один из них оказался счастливым, - приводит пресс-служба "Столото" слова супругов Аиды и Рустема.

Первой о том, что они выиграли 1 млн рублей, узнала Аида. Именно она смотрела трансляцию розыгрыша. Когда она сообщила об этом мужу, тот поначалу не поверил - думал, разыгрывает. Но выигрыш оказался правдой. Супруги собираются потратить свой приз на возведение пристройки к дому и на покупку большой лодки. Рустем очень любит рыбачить и хочет приобщить к своему хобби сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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