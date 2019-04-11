2019-04-11T22:37:45+03:00
Общество

"Ужасно боюсь высоты": сызранский космонавт Михаил Корниенко рассказал про "Две звезды" и о выходах в открытый космос

Наш прославленный земляк побывал на шоу Ивана Урганта и поговорил с ним по душам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сергей Корниенко раскрыл несколько секретов о полетах в космосСергей Корниенко раскрыл несколько секретов о полетах в космосФото: скриншот видео
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Сызранский космонавт Михаил Корниенко побывал в гостях на телешоу Ивана Урганта. В преддверии 12 апреля он в эфире Первого канала рассказал о том, как космонавты готовятся к полету и что делают перед ним.

Так, телеведущий поинтересовался, с какой фразой Михаил Корниенко отправляется в космос, произносит ли он известное гагаринское "Поехали!" или говорит перед полетом что-то другое. Космонавт отметил, что знаменитая фраза так и просится на язык, но он решил оставить ее за Юрием Гагариным, поэтому перед стартом просто молчит. Время до полета космонавт проводит за прослушиванием музыки. Его любимая песня - "Две звезды" в исполнении Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина. Иван Ургант не преминул спросить, под Пугачеву или Кузьмина он стартовал в космос, на что Михаил Корниенко, смеясь, ответил: "Оба успели".

Отметим, что самый длинный полет сызранского космонавта длился почти один год - 340 суток. После возвращения на Землю он даже не узнал собственного внука. Также Михаил Корниенко рассказал о выходах в открытый космос. Он сравнил их с прыжками с парашютом в 400-километровую пропасть. По его словам, верный спутник космонавта за пределами корабля - страх. Без него никак. Тех, кто потерял страх, по мнению Михаила Корниенко, нельзя допускать в космос. Космонавт также признался, что несмотря на то, что он был в открытом космосе и не раз прыгал с парашютом, он ужасно боится высоты.

Сызранский космонавт Михаил Корниенко побывал на шоу Ивана Урганта.Видео: Вечерний Ургант 10.04.2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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