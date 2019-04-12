2019-04-12T11:45:34+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Тухачевского: пьяный водитель Mazda протаранил 6 машин

По словам очевидцев, часть машин автомобилист повредил, пытаясь скрыться с места аварии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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В пятницу, 12 апреля, на улице Тухачевского в Самаре произошло массовое ДТП. Там нетрезвый водитель протаранил около 6 машин. Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

- Бухой водитель «Мазды СХ 7», двигаясь по улице Тухачевского в сторону Киевской задел две машины, которые в свою очередь задели еще одну. После это виновник ДТП решил скрыться. Он пролетел перекресток на красный сигнал светофора и протаранил еще три автомобиля, - рассказали свидетели произошедшего.

Жертвами пьяного водителя стали несколько легковушек Фото: vk.com

Жертвами пьяного водителя стали несколько легковушекФото: vk.com

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Происшествие очень сильно осложнило движение транспорта. Подробности случившегося сейчас устанавливаются.

Участники ДТП получили различные механические повреждения Фото: vk.com

Участники ДТП получили различные механические поврежденияФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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