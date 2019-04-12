2019-04-12T18:18:59+03:00
Происшествия

В Самаре неизвестные "заминировали" торговый центр "Вива Лэнд"

Из ТЦ вывели сотни людей, на месте работали все оперативные службы
Михаил ГОРЮНОВ
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Люди пережидали эвакуацию возле зданияЛюди пережидали эвакуацию возле зданияФото: соцсети
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ЧП произошло сегодня, в пятницу 12 апреля, в Кировском районе областной столице. Из торгового центра "Вива Лэнд" эвакуировали людей. Сообщение об этом поступило в оперативные службы города примерно в 16-55.

- Сработала пожарная сигнализация. Людей всех вывели на улицу. Но странно, если там что-то горит или бомба, почему все стояли рядом с ТЦ? Не понять наш народ, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" очевидец Иван Петров.

На месте происшествия работали все оперативные структуры. В МЧС сообщили, что никакого возгорания не было. По имеющимся сведениями, кто-то рассказал стражам порядка о заминировании ТЦ "Вива Лэнд". Информация оказалась ложной. Сейчас горожане вернулись в торговый комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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