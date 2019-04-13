В Самаре на улице Свободы 13-летний школьник угодил под колеса Renault
В пятницу днем, 12 апреля, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там в 14:35 возле школы № 112 на улице Свободы сбили 13-летнего мальчика.
- Школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля Renault под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по улице Свободы со стороны улицы Строителей, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мальчик получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, он сильно ударился головой. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU