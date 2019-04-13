В Сызрани рыбак спас пятерых уплывших на льдине детей

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-13T11:32:11+03:00

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Недавно на реке в Сызрани произошло ЧП. Там 7 апреля в районе РМЗ пятеро детей оказались на оторвавшейся от берега льдине. К счастью, им вовремя успели помочь, и трагедии удалось избежать.

Известно, что дети играли на берегу, а потом забежали на льдину. В какой-то момент лед треснул, и ребята на своем "плоту" начали отплывать от берега. Они очень испугались и начали кричать от ужаса. Все это заметил находившийся неподалеку рыбак Сергей Сурков. Он же, не раздумывая, кинулся детям на помощь.

- Сергей видел, что дети уплывают дальше от берега и побежал за ними по льду. В какой-то момент он не выдержал его веса и треснул. Сергей оказался в воде. Он вплавь добрался до льдины и стал толкать ее к берегу, - передает КТВ-Луч слова супруги рыбака.

Благодаря помощи мужчины дети спаслись, а вот он сам едва не утонул, пытаясь выбраться из воды. Тут на помощь утопающему пришел другой рыбак. Он протянул мужчине палку и вытащил его на берег. После такого купания в ледяной воде Сергею Суркову понадобилась помощь врачей, но все в итоге завершилось благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU