В Самарской области школьник три раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-13T13:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Как выяснилось, мероприятие это в Самарской области прошло с нарушениями. Было установлено, что вместо выпускника одной из местных школ экзамены сдавал совсем другой человек. Причем такой "финт" они провернули три раза.

- Нами был выявлен факт подмены личности выпускника. Ребенок находится на домашнем обучении и вместо него ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и английскому языку сдавал другой человек, - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора по Самарской области.

По данным ведомства, подмену они обнаружили при проверке записей с камер видеонаблюдения и экзаменационных работ. В настоящее время все материалы по данному нарушению были направлены в правоохранительные органы. Теперь выяснять все обстоятельства случившегося и устанавливать причастных к этому нарушению предстоит стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU