В Самаре на Товарной BMW снес несколько столбов и перевернулся на крышу
Водителю иномарки понадобилась помощь медиков
Фото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в субботу, 13 апреля, на улице Товарной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе торгового центра «Планета мебели» перевернулся автомобиль BMW.
- Водитель иномарки, двигаясь на большой скорости, снес ограждения и несколько столбов, а потом перевернулся на крышу. Машина восстановлению не подлежит, - поделились очевидцы в соцсетях.
По словам свидетелей случившегося, автомобилист выжил, но получил травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Автомобилист оставил после своего заезда много разрушенийФото: Instagram.com
ИСТОЧНИК KP.RU