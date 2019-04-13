В Самаре на Товарной BMW снес несколько столбов и перевернулся на крышу

СЕГОДНЯ 21:47 2019-04-13T21:47:21+03:00

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Днем в субботу, 13 апреля, на улице Товарной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе торгового центра «Планета мебели» перевернулся автомобиль BMW.

- Водитель иномарки, двигаясь на большой скорости, снес ограждения и несколько столбов, а потом перевернулся на крышу. Машина восстановлению не подлежит, - поделились очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей случившегося, автомобилист выжил, но получил травмы. Его на машине скорой помощи увезли в больницу. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Автомобилист оставил после своего заезда много разрушенийФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU