"У него белого пера не осталось!" В Самаре спасают почерневшего от мазута или нефти лебедя

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-14T18:27:10+03:00

Лебедя нашли около железнодорожных путей на 113 километре, его увезли в Самарский зоопарк

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В Самаре спасают попавшего в беду лебедя. Несчастную птицу, почерневшую от нефти или мазута, обнаружили рядом с железнодорожными путями на 113 километре жители города. Они тут же обратились в Самарский зоопарк.

- Мы приехали, забрали его. Сейчас провели курс поддерживающей терапии. Уже завтра будет разбираться, что с ним, какие у него проблемы со здоровьем, как повлиял контакт с "химией" на птицу, - рассказал главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Гордая птица сейчас абсолютно черного цвета. Получится ли помочь ему, станет известно в скором времени. Сотрудники Самарского зоопарка постараются сделать для лебедя все возможное.

ИСТОЧНИК KP.RU