Нашествие асфальтовых червей: в Отрадном легковушка провалилась под землю

СЕГОДНЯ 19:30 2019-04-14T19:44:14+03:00

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В Самарской области продолжается сезон охоты асфальтовых червей. В Отрадном в районе Сорокового рынка, на улице Отрадной под землю ушла легковушка. Под ней провалился асфальт.

- Яма огромная. Провал образовался над подвалом, видимо, кто-то там картошку хранил, соления. Правда, сейчас непонятно, что там было, все засыпал землёй. Наверное, подвал был не глубоко и талые воды промыли грунт. Или асфальтовых черви активизировались, доползли до нас из Самары, - рассказал корреспонденту КП-Самара очевидец Владимир Б.

Жители Отрадного также шутят, что сюда, возможно, упал тот самый метеорит, который в прошлые выходные напугал всех вспышками света и грохотом.

Яма очень глубокаяФото: Евгений КОТМЫШЕВ

Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU