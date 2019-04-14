Нашествие асфальтовых червей: в Отрадном легковушка провалилась под землю
В Самарской области продолжается сезон охоты асфальтовых червей. В Отрадном в районе Сорокового рынка, на улице Отрадной под землю ушла легковушка. Под ней провалился асфальт.
- Яма огромная. Провал образовался над подвалом, видимо, кто-то там картошку хранил, соления. Правда, сейчас непонятно, что там было, все засыпал землёй. Наверное, подвал был не глубоко и талые воды промыли грунт. Или асфальтовых черви активизировались, доползли до нас из Самары, - рассказал корреспонденту КП-Самара очевидец Владимир Б.
Жители Отрадного также шутят, что сюда, возможно, упал тот самый метеорит, который в прошлые выходные напугал всех вспышками света и грохотом.
Яма очень глубокаяФото: Евгений КОТМЫШЕВ
Фото: Евгений КОТМЫШЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU