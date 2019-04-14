2019-04-14T23:05:33+03:00
Общество

В Зубчаниновке в Самаре водитель бетономешалки помог потушить горящий автомобиль

Неравнодушного мужчину благодарят местные жители
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина не медлил и сразу начал тушить пожарМужчина не медлил и сразу начал тушить пожар
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В Самаре водитель бетономешалки неожиданно для себя стал героем благодаря своему неравнодушию. Несколько дней назад он ехал по улице Чекистов и увидел горевший автомобиль. Недолго думая, он остановился и начал его тушить. У водителя была вода, которую он залил в цистерну для промывки после бетона.

- От жителей Зубчаниновки хотим поблагодарить смелого парня на "бетономешалке", за неравнодушие и участие! Хороший пример для подражания! Увидев ЧП, водитель поспешил на помощь, подсоединил шланг и тушил огонь до приезда профессиональных пожарных, - поблагодарил неравнодушного водителя управляющий микрорайоном №3 Сергей Пономарев.

Стоит отметить, что фамилия и имя героя так и остались неизвестными. Но доброе дело он сделал точно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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