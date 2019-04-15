Светофоры на Московском шоссе / проспекте Кирова в Самаре перевели в режим желтый мигающий

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-15T10:42:45+03:00

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В Самаре на главной транспортной артерии города – Московском шоссе – светофоры перевели в режим работы желтый мигающий. Касается это только одного перекрестка – пересечения Московского шоссе и проспекта Кирова. Все из-за ремонта кабельной трассы, сообщает официальный Твиттер АСУДД Самары.

- Уважаемые участники дорожного движения! В связи с ремонтом кабельной трассы светофоры на кольцевом пересечении Московское шоссе / проспект Кирова переведены в режим желтый мигающий. Будьте предельно внимательны и соблюдайте ПДД, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU