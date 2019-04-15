«ВолгаФест» в 2019 году пройдет на Первой очереди самарской набережной

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-15T11:15:09+03:00

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Организаторы «ВолгаФеста» рассказали, что в 2019 году фестиваль меняет свою локацию. Горожане смогут насладиться новыми арт-объектами на Первой очереди набережной Волги.

- Теперь мы отправляемся нести новую жизнь в другое место - на Первую очередь самарской набережной между Речным вокзалом и Вилоновским спуском, - говорят организаторы. - К сожалению, сейчас участок под Струковским садом выглядит довольно пустынно. И мы надеемся, что, в том числе, и благодаря «ВолгаФесту» получится сделать его лучше. А по ставшей уже родной Второй очереди мы просто будем скучать и возвращаться на неё за воспоминаниями о прошедших фестивалях.

Кроме того, объявлена дата фестиваля, ставшего одним из главных событий всего Поволжья. «ВолгаФест» пройдет 8 и 9 июня. Кстати, организаторы пообещали, что на Вторую очередь вернутся гигантские розовые руки, с которыми так охотно фотографировались горожане и болельщики ЧМ-2018.

Подробности о том, как проходил ВолгаФест 2018 смотрите здесь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU