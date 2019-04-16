В Новокуйбышевске в колонию пытались провезти на машине 34 телефона, 6 литров алкоголя, 36 сим-карт и медицинские препараты

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-16T10:54:47+03:00

Их изъяли во время досмотра автомобиля на въезде в исправительное учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Новокуйбышевске в исправительную колонию №3 пытались провезти целую машину запрещенных предметов. Их изъяли во время досмотра автомобиля на въезде в исправительное учреждение, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

- Сотрудники оперативного отдела и отдела охраны ИК-3 обнаружили и изъяли 34 сотовых телефона, зарядное устройство к модему, 6 литров спиртосодержащей жидкости, 4 аудиоплеера, 17 аудионаушников, 36 сим-карт, 28 зарядных устройств к сотовым телефонам, 17 карт памяти, 3 модема, 10 устройств для чтения карт памяти, медицинские препараты и многое другое.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU