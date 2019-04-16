В Самаре на Московском шоссе два таксиста подрались из-за заказа, очевидцы сделали видео
В областной столице накануне, в понедельник 15 апреля, произошел конфликт. Недалеко от Центрального автовокзала на Московском шоссе подрались двое автолюбителей. Как говорят очевидцы, оба участник конфликта работают в такси.
- Водители не поделили между собой заказ, вследствие чего произошел сначала словесный конфликт, а потом это все перешло в кулачные бои! Самара, что поделать! - пишет в интернете местный житель, ставший свидетелем происшествия.
Кончилось все тем, что бойцов разняли очевидцы. О пострадавших не сообщается. Отметим, что часть драки смогли заснять на видео невольные свидетели событий. Ничего кроме смеха происходящее у них не вызвало.
В Самаре таксисты подрались из-за заказа.
ИСТОЧНИК KP.RU