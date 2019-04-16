Владимир Кошелев предложил облегчить жизнь застройщикам, убрав требование на регистрацию права собственности

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-16T12:28:13+03:00

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В Самаре прошел форум по недвижимости «Время изменений», в котором принял участие замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Эксперты обсуждали будущее рынка недвижимости и в первую очередь проектное финансирование в строительстве, а также поиск идеальной модели для девелоперов. В частности в ближайшее время будет подписано постановление правительства РФ, где определят критерии проектов, которые можно будет достроить по старой схеме привлечения денег.

Эксперты выступали со своими предложениями. Например, председатель Совета директоров «Корпорации Кошелев», председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев предложил скорректировать сроки по темпам ввода жилья, чтобы не наказывать застройщиков, которые работают по программе «Стимул». Никита Стасишин поддержал это предложение.

- Мы сейчас корректируем планы на три года, получили соответствующие поручения от председателя правительства, вносим изменения в паспорт федерального проекта «Жилье». Благодаря вашему выступлению на Госсовете перед Президентом мы получили поручение по увеличению объема финансирования садиков, школ и дорог, - подчеркнул он. И уточнил, что сегодня наличие на территории осваиваемых площадок нужной инфраструктуры становится главным критерием при выборе жилья. Без школ, детсадов, магазинов, дорог никто не будет покупать квартиры в новых районах.

Предложил Владимир Кошелев и убрать одно из действий по регистрации собственности, с которым приходится столкнуться застройщику, чтобы снизить расходы по проектам.

- Сейчас если застройщик выбирает объект, вводит его в эксплуатацию, а затем начинает продавать его, то он в невыгодной позиции, так как должен сначала оформить право собственности на объект. Как депутат я вышел с предложением убрать это первое ненужное действие по регистрации, достаточно кадастрового учета, - объяснил Владимир Кошелев. Представители министерства строительства РФ сочли это предложение важным и правомерным, оно будет взято в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU