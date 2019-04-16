В Самарской области 20-летний парень превратил «Приору» в груду металла, слетев в кювет

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-16T15:00:11+03:00

По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Серьезное ДТП произошло в Красноясрком районе Самарской области в первом часу ночи в понедельник, 15 апреля. На трассе между селами Новый Буян и Молгачи в кювет съехала «Лада Приора». За рулем был 20-летний молодой человек.

- По предварительной версии полицейских, автолюбитель превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован пассажир транспортного средства – молодой человек 1999 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU