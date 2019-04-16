В Самарской области 20-летний парень превратил «Приору» в груду металла, слетев в кювет
Серьезное ДТП произошло в Красноясрком районе Самарской области в первом часу ночи в понедельник, 15 апреля. На трассе между селами Новый Буян и Молгачи в кювет съехала «Лада Приора». За рулем был 20-летний молодой человек.
- По предварительной версии полицейских, автолюбитель превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован пассажир транспортного средства – молодой человек 1999 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU