2019-04-16T15:00:11+03:00
Происшествия

В Самарской области 20-летний парень превратил «Приору» в груду металла, слетев в кювет

Пострадал 20-летний пассажир. Он в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв.По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезное ДТП произошло в Красноясрком районе Самарской области в первом часу ночи в понедельник, 15 апреля. На трассе между селами Новый Буян и Молгачи в кювет съехала «Лада Приора». За рулем был 20-летний молодой человек.

- По предварительной версии полицейских, автолюбитель превысил скорость, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП получил травмы и был госпитализирован пассажир транспортного средства – молодой человек 1999 года рождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, водитель в момент аварии был трезв. Сейчас правоохранители проводят проверку, после которой примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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