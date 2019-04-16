2019-04-16T15:22:15+03:00
Спорт

Тольяттинская «Академия имени Коноплева» вошла в список школ-участниц элитного первенства России по футболу

12 команд будут бороться за путевку в Юношескую лигу УЕФА
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Академия футбола имени Юрия КоноплеваФото: Академия футбола имени Юрия Коноплева
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Тольяттинскую «Академию футбола имени Юрия Коноплева» пригласили поучаствовать в элитном турнире – первенстве России по футболу среди команд Премьер-группы юношеской футбольной лиги сезона 2019-2020 гг. Все команды первенства будут составлены из игроков 2002 года рождения и нескольких футболистов 2001 года рождения. Стартует соревнование в конце июля этого года, сообщает «Академия имени Коноплева».

- Основная идея образования лиги - проведение турнира с высоким уровнем конкуренции и соревновательного процесса, где каждый матч будет представлять серьезный интерес. Это позволит участникам повышать свое мастерство, быть конкурентоспособными как на внутренней, так и на международной аренах, - говорится в сообщении.

Соперниками тольяттинской академии на турнире будут ЦСКА, «Спартак» Москва, «Локомотив» Москва, «Динамо» Москва, «Зенит» Санкт-Петербург, «Краснодар», «Чертаново» Москва, «Строгино» Москва, УОР Московская область, СШОР «Зенит» Санкт-Петербург, «Рубин» Казань. Победитель получит путевку в Юношескую лигу УЕФА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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