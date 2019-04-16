Жители Самарской области смогут оплатить вывоз мусора без комиссии
В Самарской области жители смогут оплачивать вывоз мусора без комиссии. Причем делать это можно будет привычным способом. С 17 апреля платить без комиссии можно будет в любом банкомате Сбербанка или через онлайн-банк. Также платить без комиссии за вывоз ТКО могут пользователи карт ПАО "Почта Банк" - в интернет-банке или в отделениях финансовой организации.
- Затраты по оплате комиссии, которую требуют при проведении платежей сторонние организации, берет на себя региональный оператор, - рассказали в компании ЭкоСтройРесурс.
Также с 1 мая оплачивать квитанции за вывоз ТКО без комиссии можно будет на сайте регоператора. Информация о том, как это будет работать, появится немного позже.
Как платить через Сбербанк за вывоз мусора без комиссии в Самарской области:
- в банкоматах и платежных терминалах с помощью карты или онлайн-счета,
- в банкоматах и терминалах Сбербанка с помощью налички,
- через "Сбербанк Онлайн", в мобильном приложении банка и с использованием автоплатежа.
ИСТОЧНИК KP.RU