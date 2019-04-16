Жители Самарской области смогут оплатить вывоз мусора без комиссии

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-16T15:36:02+03:00

Теперь за вывоз мусора в Самаре можно платить без комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это можно будет сделать через Сбербанк, Почта Банк и через сайт регионального оператора с 1 мая 2019 года

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В Самарской области жители смогут оплачивать вывоз мусора без комиссии. Причем делать это можно будет привычным способом. С 17 апреля платить без комиссии можно будет в любом банкомате Сбербанка или через онлайн-банк. Также платить без комиссии за вывоз ТКО могут пользователи карт ПАО "Почта Банк" - в интернет-банке или в отделениях финансовой организации.

- Затраты по оплате комиссии, которую требуют при проведении платежей сторонние организации, берет на себя региональный оператор, - рассказали в компании ЭкоСтройРесурс.

Также с 1 мая оплачивать квитанции за вывоз ТКО без комиссии можно будет на сайте регоператора. Информация о том, как это будет работать, появится немного позже.

Как платить через Сбербанк за вывоз мусора без комиссии в Самарской области:

- в банкоматах и платежных терминалах с помощью карты или онлайн-счета,

- в банкоматах и терминалах Сбербанка с помощью налички,

- через "Сбербанк Онлайн", в мобильном приложении банка и с использованием автоплатежа.

ИСТОЧНИК KP.RU