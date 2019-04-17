"С кольца не съедешь": утром 17 апреля около Самолета образовался неподвижный затор

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-17T08:00:49+03:00

По сообщениям АСУДД, был заблокирован выезд с кольца на дорогу-дублер

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Утром 17 апреля Самару сковали восьмибалльные пробки. Уже традиционно, заторами отметилось и пересечение Московского шоссе и проспекта Кирова. По данным экспертов, здесь на кольце образовался настолько плотный затор, что машинам было затруднительно выезжать с кольца на дорогу-дублер.

- В связи с затруднением движения по Московскому шоссев центр, заблокирован выезд на дублёр с кольца Московское шоссе/ проспект Кирова, - сообщили в твитере Автоматической системы управления дорожным движением.

Также затруднение движения связано и с ДТП в районе улицы Врубеля, из-за столкновения автомобилей затруднено движение в сторону центра в районе кольца около Автовокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU