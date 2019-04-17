Нарушения в частных детсадах и санаториях: права детей Самарской области стали чаще отстаивать в судах

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-17T11:59:03+03:00

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Детский омбудсмен Самарской области Татьяна Козлова в интервью «КП-Самара» отметила, что число обращений в службу Уполномоченного растет год от года. Ежедневно по телефону, раз в неделю – на личном приеме, раз в месяц – в приемной Президента РФ региона можно рассказать о сложной ситуации или конфликте, в котором страдают или могут пострадать несовершеннолетние.

Всего в адрес уполномоченного в 2018 году поступило 1711 обращений, в 2017 году их было 1656.

- Обращаются в основном взрослые люди, и это хорошо, - считает Татьяна Козлова. - Потому что рядом с каждым ребенком должен быть взрослый человек, который готов за него бороться.

В последнее время уполномоченный все чаще выступает в качестве третьей стороны при рассмотрении гражданских дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних. Если в 2016 году это было всего девять судебных заседаний по двум судебным спорам, в 2017 году - 11 судебных заседаний по шести судебным спорам, в 2018 году - уже 29 судебных заседаний по 13 процессам. Меняются не только цифры, но и суть обращений. В 2016 году преобладали жилищные проблемы, сегодня выходят на первый план обращения, связанные с безопасностью детей - семейного неблагополучия, условиями в образовательных учреждениях - частных детских садах, санаториях, медицинских учреждениях, на улице. Например, во время семейной прогулки в районе Красной Глинки ребенка покусала… рысь, сбежавшая из квартиры хозяина. В возбуждении уголовного дела родителям мальчика было отказано, но после обращения уполномоченного в прокуратуру меры были приняты.

- А вот школьные проблемы сегодня не всегда связаны с безопасностью, - отмечает Татьяна Владимировна. - В Самаре по-прежнему острой остается проблема зачисления детей в конкретные школы по месту жительства ребенка. Порой они так перегружены, что даже дети из одной семьи не могут попасть в одно образовательное учреждение, даже близнецы. К сожалению, инициатива по принятию норматива, дающего возможность детям из одной семьи учиться в одной школе, в Самарской губернской думе не прошла. По-прежнему много нареканий родителей вызывает электронная система зачисления первоклассников, к которой готовы далеко не все родители и опекуны. Считаю, что приоритетность зачисления ребенка в образовательное учреждение не должна определяться скоростью нажатия компьютерной кнопки.

ИСТОЧНИК KP.RU