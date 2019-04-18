В Самарской области мотострелков проверили на стрессоустойчивость
В Самарской области больше 2 000 военнослужащих мотострелковой бригады Центрального военного округа проверили на стрессоустойчивость. Мотострелки прошли психологическую полосу препятствий, на которой преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, а также выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите и вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
- При этом для сужения зоны комфорта при прохождении полосы препятствий использовали средства имитации, - уточнили в ЦВО.
После проверки командиры вместе с психологами дадут рекомендации военнослужащим, как действовать в стрессовых ситуациях на поле боя.
ИСТОЧНИК KP.RU