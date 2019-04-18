В Самарской области мотострелков проверили на стрессоустойчивость

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-18T14:28:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области больше 2 000 военнослужащих мотострелковой бригады Центрального военного округа проверили на стрессоустойчивость. Мотострелки прошли психологическую полосу препятствий, на которой преодолели горящую стену, минно-взрывное заграждение, а также выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите и вводные задачи по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

- При этом для сужения зоны комфорта при прохождении полосы препятствий использовали средства имитации, - уточнили в ЦВО.

После проверки командиры вместе с психологами дадут рекомендации военнослужащим, как действовать в стрессовых ситуациях на поле боя.

ИСТОЧНИК KP.RU