«Самолет ли это?»: самарец заснял на видео странный объект в небе над Волгой

18 Апр 21:35 2019-04-18T21:42:43+03:00

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Необычное явление наблюдал в небе над Волгой самарец Федор Трушин. Его внимания привлекло странное черное облако.

- Видел какое-то черное облако. Потом появился самолет, а может это был и не самолет. Видимо с ним было что-то не так, потому что вместо обычного выхлопа был черный дым. Потом он сменил направление, и его уже было не видно, - рассказал Федор корреспонденту КП-Самара и поделился видеозаписью.

Происходящие в небе самарец снял в четверг, 18 апреля, примерно в 20:20. От летающего объекта в небе осталось несколько черных следов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/704073" frameborder="0"></iframe> Самарец заснял на видео странный объект в небе над Волгой.

- «Нибиру атакует!», «Это НЛО, не меньше!», «А может метеорит!» – прокомментировали видео пользователи социальных сетей.

Но были и более «приземленные» версии: «Просто катапультирование при учениях», «Да самолет обычный».

ИСТОЧНИК KP.RU