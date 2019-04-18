«Самолет ли это?»: самарец заснял на видео странный объект в небе над Волгой
Необычное явление наблюдал в небе над Волгой самарец Федор Трушин. Его внимания привлекло странное черное облако.
- Видел какое-то черное облако. Потом появился самолет, а может это был и не самолет. Видимо с ним было что-то не так, потому что вместо обычного выхлопа был черный дым. Потом он сменил направление, и его уже было не видно, - рассказал Федор корреспонденту КП-Самара и поделился видеозаписью.
Происходящие в небе самарец снял в четверг, 18 апреля, примерно в 20:20. От летающего объекта в небе осталось несколько черных следов.
Самарец заснял на видео странный объект в небе над Волгой.
- «Нибиру атакует!», «Это НЛО, не меньше!», «А может метеорит!» – прокомментировали видео пользователи социальных сетей.
Но были и более «приземленные» версии: «Просто катапультирование при учениях», «Да самолет обычный».
ИСТОЧНИК KP.RU