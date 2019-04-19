«Преданье старины глубокой» и единственный в стране музей гидроэнергетики: самарцев приглашают в круиз по Волге до Углича

СЕГОДНЯ 08:55 2019-04-19T08:55:03+03:00

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Жителям Самарской области предлагают отправиться в круиз по Волге из Самары до Углича. За 11 дней теплоход «Хирург Разумовский» заглянет в Казань, Мариинский Посад, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Углич, Коприно, Рыбинск, Тутаев, Кострому и Плес. Стоимость – от 61 000 рублей с человека. Организует путешествие туристическая фирма «Спутник-Гермес». «Хирург Разумовский» будет в пути с 23 июля до 2 августа.

В Угличе туристов ждут: «Предание старины глубокой» (пешеходная экскурсия по городу с посещением церкви «Царевича Дмитрия «на крови» и Спасо-Преображенского собора), «Чудо, рожденное на глазах» (пешеходная экскурсия с помещением гончарной мастерской и действующего женского Алексеевского монастыря), «Гидроэнергетики» (пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением единственного в стране музея гидроэнергетики).

Об экскурсиях в других городах путешествия, а также о том, как забронировать круиз, смотрите на сайте турфирмы «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU