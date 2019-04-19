2019-04-19T08:55:03+03:00
Общество

«Преданье старины глубокой» и единственный в стране музей гидроэнергетики: самарцев приглашают в круиз по Волге до Углича

Путешествие пройдет с 23 июля по 2 августа на теплоходе «Хирург Разумовский»
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Фото: Спутник-ГермесФото: Спутник-Гермес
Изменить размер текста:

Жителям Самарской области предлагают отправиться в круиз по Волге из Самары до Углича. За 11 дней теплоход «Хирург Разумовский» заглянет в Казань, Мариинский Посад, Чебоксары, Нижний Новгород, Городец, Ярославль, Углич, Коприно, Рыбинск, Тутаев, Кострому и Плес. Стоимость – от 61 000 рублей с человека. Организует путешествие туристическая фирма «Спутник-Гермес». «Хирург Разумовский» будет в пути с 23 июля до 2 августа.

В Угличе туристов ждут: «Предание старины глубокой» (пешеходная экскурсия по городу с посещением церкви «Царевича Дмитрия «на крови» и Спасо-Преображенского собора), «Чудо, рожденное на глазах» (пешеходная экскурсия с помещением гончарной мастерской и действующего женского Алексеевского монастыря), «Гидроэнергетики» (пешеходная обзорная экскурсия по городу с посещением единственного в стране музея гидроэнергетики).

Об экскурсиях в других городах путешествия, а также о том, как забронировать круиз, смотрите на сайте турфирмы «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы готовы быть волонтерами и артистами на культурных мероприятиях в городе
Ректор СамГУПС приглашает самарцев на международную конференцию
В Самарской области водитель грузовика с цистерной не пропустил автоледи на «семерке»
В Новой Самаре газоны украсили розами
В Новой Самаре устроят «Весенние забавы» со скоморохом
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер
В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей
Презентация авторского проекта Алексея Елхимова и возможность записать басню Крылова: в областной библиотеке на «Библионочи» будет работать площадка «КП-Самара»
В Самаре делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта
Пьяный житель Октябрьска с ножом напал на сотрудницу парикмахерской
В Тольятти «Гранта» сбила 11-летнего велосипедиста
В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина