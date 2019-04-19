В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-19T10:59:44+03:00

Причины возгорания и ущерб, который нанес огонь, сейчас выясняют специалисты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Огонь вспыхнул в частном доме на улице Ростовской

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В Сызрани рано утром в пятницу, 19 апреля, произошел крупный пожар. На улице Ростовской вспыхнули частный дом и надворные постройки. Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров. В пожаре погиб 64-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 5:17. На месте работали 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Ликвидировали пожар в 5:54, - говорится в сообщении.

Причины возгорания и ущерб, который нанес огонь, сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU