В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина
Огонь вспыхнул в частном доме на улице Ростовской
Причины возгорания и ущерб, который нанес огонь, сейчас выясняют специалисты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани рано утром в пятницу, 19 апреля, произошел крупный пожар. На улице Ростовской вспыхнули частный дом и надворные постройки. Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров. В пожаре погиб 64-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
- Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 5:17. На месте работали 27 человек личного состава и 8 единиц техники. Ликвидировали пожар в 5:54, - говорится в сообщении.
Причины возгорания и ущерб, который нанес огонь, сейчас выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU