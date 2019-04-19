В Тольятти «Гранта» сбила 11-летнего велосипедиста
Ребенок получил травмы
В районе 18:49 49-летний мужчина на «Ладе Гранте» в жилой зоне на улице Баныкина сбил 11-летнего велосипедиста.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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ДТП с участием ребенка на велосипеде произошло в Тольятти вечером в четверг, 18 апреля. В районе 18:49 49-летний мужчина на «Ладе Гранте» в жилой зоне на улице Баныкина сбил 11-летнего велосипедиста. Ребенок получил травмы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- В данном ДТП, кроме вины водителя, усматриваются признаки нарушения правил дорожного движения велосипедистом, - отметили в главке.
Сотрудники ГИБДД и специалисты департамента образования города проведут обследование школы, где учится юный велосипедист.
ИСТОЧНИК KP.RU