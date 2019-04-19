2019-04-19T12:11:18+03:00
Происшествия

Пьяный житель Октябрьска с ножом напал на сотрудницу парикмахерской

Он ударил женщину в грудь, но той удалось вырваться
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Правоохранители задержали пьяного мужчину.Правоохранители задержали пьяного мужчину.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Октябрьске в суд направили уголовное дело в отношении местного жителя, который напал на сотрудницу парикмахерской. 45-летний мужчина, будучи пьян, проник в парикмахерскую в доме на улице Ленина, нашел в подсобке кухонный нож и направился к женщине-парикмахеру. Угрожая ей холодным оружием, пьяный злоумышленник, потребовал отдать ему деньги.

- Потерпевшая, сказав нападавшему, что денег с собой у нее нет, попросила его покинуть помещение парикмахерской, и постаралась вывести последнего в коридор. Нападавший нанес удар в область груди потерпевшей. Защищаясь, она бросила в его сторону сумку, в которой находились кошелек с деньгами и телефон. Злоумышленник стал вытряхивать на пол вещи из сумки. Потерпевшая, воспользовавшись моментом, выбежала на улицу и спряталась в соседнем помещении фотоателье, - рассказали в пресс-службе облМВД.

Работники ателье вызвали полицию. Правоохранители задержали пьяного мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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