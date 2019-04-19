В Самаре делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-19T12:37:23+03:00

У злоумышленников – двух мужчин и женщины – изъяли 5 750 бутылок такого суррогат

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В Самаре в Советском районе суд вынес приговор трем местным жителям, которых обвиняли в производстве и сбыте продукции, которая не отвечала требованиям безопасности. Злоумышленники делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- С января по октябрь 2017 года женщина и двое мужчин изготовили из дезинфектанта – препарата, предназначенного для ветеринарной деятельности «Витасепт», фальсифицированную спиртосодержащую продукции и реализовывали ее потребителям на территории Самары, - рассказали в ведомстве.

В октябре 2017 года у злоумышленников изъяли 5 750 бутылок суррогата.

Суд приговорил самарцев к штрафу – 950 00 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU