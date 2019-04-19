Презентация авторского проекта Алексея Елхимова и возможность записать басню Крылова: в областной библиотеке на «Библионочи» будет работать площадка «КП-Самара»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-19T13:09:06+03:00

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Вечером в субботу, 20 апреля, в Самарской областной библиотеке в рамках акции «Библионочь-2019» будет работать площадка радио «КП-Самара». С 18:00 любой желающий сможет записать для радиопроекта басню Ивана Крылова (в этом году 250 лет со дня рождения баснописца), а также получить книгу или энергетический батончик за фотографию с хэштегами в соцсетях. Кроме того, на нашей площадке будет работать выставка книжных новинок «КП».

Гвоздем программы станет презентация авторского проекта режиссера и актера Алексея Елхимова на радио «КП-Самара» 98.2 FM «Культурный диалог». Это радиоспектакль с реальными героями нашего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU