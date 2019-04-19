2019-04-19T13:42:39+03:00
Спорт

«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя

Ролик, где песню «Стук» исполняет хор, называется «Место для шага вперед»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч пройдет 20 апреля в 17:30 по самарскому времени на «Арене Химки».Матч пройдет 20 апреля в 17:30 по самарскому времени на «Арене Химки».Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук». Ролик, который появился на YouTube-канале «Динамо», называется «Динамо» vs «Крылья Советов». Место для шага вперед».

Напомним, до этого болельщики «Динамо» нарисовали граффити «Перемен требуют наши сердца» (вместо буквы «д» в слове «сердца» эмблема «Динамо») на стене Цоя в Москве.

Матч пройдет 20 апреля в 17:30 по самарскому времени на «Арене Химки».

После 23 туров «КС» занимают в турнирной таблице РПЛ 11 место с 27 очками, «Динамо» - 13-ое место с 25 очками.

Динамо vs Крылья Советов Место для шага вперед!.Анонс матча 24-го тура на #ДинамоТВ #Кино #Цой #ДинамоКрылья #твоякоманДа

ИСТОЧНИК KP.RU

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