«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук». Ролик, который появился на YouTube-канале «Динамо», называется «Динамо» vs «Крылья Советов». Место для шага вперед».
Напомним, до этого болельщики «Динамо» нарисовали граффити «Перемен требуют наши сердца» (вместо буквы «д» в слове «сердца» эмблема «Динамо») на стене Цоя в Москве.
Матч пройдет 20 апреля в 17:30 по самарскому времени на «Арене Химки».
После 23 туров «КС» занимают в турнирной таблице РПЛ 11 место с 27 очками, «Динамо» - 13-ое место с 25 очками.
Динамо vs Крылья Советов Место для шага вперед!.Анонс матча 24-го тура на #ДинамоТВ #Кино #Цой #ДинамоКрылья #твоякоманДа
ИСТОЧНИК KP.RU