2019-04-19T14:12:03+03:00
Общество

В Новой Самаре устроят «Весенние забавы» со скоморохом

Кульминацией праздника станет салют из мыльных пузырей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре в выходные пройдет детский праздникВ Самаре в выходные пройдет детский праздник
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В микрорайоне Новая Самара в это воскресенье пройдет праздник «Весенние забавы». Он начнется в 12.00, но гостей приглашают на площадку заранее - хотя бы за четверть часа. Ведущими мероприятия станут Скоморох и Весна.

- Мы предлагаем всем, взрослым и детям, окунуться в теплую атмосферу встречи настоящей весны, - говорят организаторы праздника. – Гостей будут ждать конкурсы, игры с канатом и коромыслом, танцы. Будут молодецкие забавы: игры с бревном и поединки на шапках.

Кульминацией праздника станет эффектный салют из мыльных пузырей. На праздник в «Новой Самаре» приглашают всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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