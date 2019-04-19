В Новой Самаре газоны украсили розами

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-19T14:15:39+03:00

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В Новой Самаре на день раньше, чем во всем городе, стартовал городской субботник. В новом районе города он начался по многолетней традиции с весеннего благоустройства улиц – высаживания новых кустов роз.

- Цветы высаживали работники офиса управляющей компании «Финстрой-недвижимость», расположенного на 1 квартале поселка Мехзавод, - сообщается в пресс-релизе.

В апреле УК «Финстрой-недвижимость» проводит усиленные работы по благоустройству дворов и территорий общего пользования. Саженцы роз заранее привезли в «Новую Самару», чтобы они прошли акклиматизацию. Розы посадили на хорошо освещенных участках, укрытых от северных холодных ветров. Всего утром 19 апреля посадили 20 кустов роз. Летом здесь также высадят деревья и саженцы. Это позволит создать в новом районе комфортную и благоприятную среду.

ИСТОЧНИК KP.RU