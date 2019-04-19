В Самарской области водитель грузовика с цистерной не пропустил автоледи на «семерке»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-19T14:15:17+03:00

35-летняя женщина, которая была за рулем «Жигулей», в больнице

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Серьезное ДТП произошло в Безенчукском районе Самарской области вечером в четверг, 18 апреля. 58-летний мужчина на грузовике DAF с цистерной не пропустил вазовскую «семерку», и легковушка врезалась в фуру. Автоледи, которая была за рулем «Жигулей», в больнице, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

- Водитель автомобиля DAF ехал по дороге «Безенчук - Александровка – Верхнепечерское» со стороны села Сосновка в сторону поселка Безенчук. По предварительной версии полицейских, автолюбитель при выполнении поворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 210740, под управлением женщины 1983 года рождения (водительский стаж 2 года), - рассказали в полиции.

Пострадавшая в больнице. По данным полицейских, в момент аварии оба водителя были трезвые. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU