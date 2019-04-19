2019-04-19T14:15:17+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель грузовика с цистерной не пропустил автоледи на «семерке»

35-летняя женщина, которая была за рулем «Жигулей», в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Сейчас правоохранители проводят проверку.Сейчас правоохранители проводят проверку.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло в Безенчукском районе Самарской области вечером в четверг, 18 апреля. 58-летний мужчина на грузовике DAF с цистерной не пропустил вазовскую «семерку», и легковушка врезалась в фуру. Автоледи, которая была за рулем «Жигулей», в больнице, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

- Водитель автомобиля DAF ехал по дороге «Безенчук - Александровка – Верхнепечерское» со стороны села Сосновка в сторону поселка Безенчук. По предварительной версии полицейских, автолюбитель при выполнении поворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 210740, под управлением женщины 1983 года рождения (водительский стаж 2 года), - рассказали в полиции.

Пострадавшая в больнице. По данным полицейских, в момент аварии оба водителя были трезвые. Сейчас правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы готовы быть волонтерами и артистами на культурных мероприятиях в городе
Ректор СамГУПС приглашает самарцев на международную конференцию
В Новой Самаре газоны украсили розами
В Новой Самаре устроят «Весенние забавы» со скоморохом
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Чудо не произошло: самарский школьник, отравившийся в санатории, умер
В Самаре в двух пиццериях четыре часа будут продавать пиццу за 100 рублей
Презентация авторского проекта Алексея Елхимова и возможность записать басню Крылова: в областной библиотеке на «Библионочи» будет работать площадка «КП-Самара»
В Самаре делали алкоголь из ветеринарного дезинфектанта
Пьяный житель Октябрьска с ножом напал на сотрудницу парикмахерской
В Тольятти «Гранта» сбила 11-летнего велосипедиста
В Сызрани в пожаре погиб пожилой мужчина